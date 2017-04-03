臉書刊登不實訊息賣演唱會門票 他害粉絲GG了

2017-04-03 14:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕黃姓男子於104年11月間在臉書刊登「販售蘇打綠『故事未了』台北小巨蛋演唱會門票1張」，雷姓女粉絲看到訊息後立刻私訊詢問，並先交付3200元的購票費用，隔了幾天黃男另私訊詢問雷女「我這裡還有1張票，妳要不要」，雷女同意後再交付1600元，演唱會快到時，黃男開始以各種藉口推託、不願給票，雷女懷疑遇上網路詐騙提告，桃園地院依詐欺罪判處黃男1年6月徒刑，考量他已賠償被害人損失，予以緩刑4年。

雷女指控，演唱會前她不斷聯繫黃男確認，黃男以「發燒無法面交」、「已請哥哥代為寄送門票」、「哥哥沒有回家故無法詢問」、「可以先退款」等理由拖延交付門票，之後乾脆避不見面；黃男到案時坦承不諱，供稱，他確實有買演唱會門票，只是已經先行轉售給他人，沒有票可以賣給雷女了。

判決指出，黃男在臉書上刊登不實訊息賣票，另又佯稱有票私訊被害人購買，已觸犯刑法「以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪」及「詐欺取財罪」，審結判處他應執行1年6月徒刑，審酌他已賠償被害人損失、犯後有悔意，予以緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並向指定機關提供100小時義務勞務。