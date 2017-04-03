可以給我驗證碼? 小心上詐團賊船

2017-04-03 14:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市阮姓婦人接到詐團冒充友人透過通訊軟體傳訊息，要求查看並回傳手機簡訊上的認證碼，阮婦不慎給了認證碼後發現臉書出現警語嚇得向警方求助，警員立即請阮婦取消手機內小額付款功能、更改臉書及Line密碼等程序，並請阮婦知會好友提高警覺，及時阻止詐團藉此對親友詐財。

警方指出，阮婦上月底接獲騙徒冒充友人以臉書通訊軟體Messenger傳來訊息，請她收一封「好友認證」的簡訊，並要求回傳簡訊驗證碼，阮婦不疑有他，回傳驗證碼後卻發現臉書系統出現「親友正在跟你要認證碼嗎？小心詐騙」的警語。

阮婦驚覺有問題先撥打165反詐專線，隨後在丈夫陪同下就近向第五分局北屯派出所求助，女警洪玫君及副所長陳亦豐研判是詐團技倆，當機立斷請阮婦按照員警提供步驟行動。1.取消手機內小額付款功能。2.更改Messager密碼並關閉Facebook。3.更改Line密碼並取消Line的「允許至其他裝置登入」功能。

警方同時請阮婦於Line群組廣發訊息給親朋好友和臉書發文，告知自身帳號可能被盜用，若收到要求借錢訊息即是詐騙，切勿輕信﹔洪員事後再又撥打電話關懷，阮婦表示還是陸續有親友收到借錢訊息，所幸有先知會親友故無人遭詐。

警方對此呼籲，詐團常假冒親友，透過line、Facebook等通訊軟體，以換手機為由套問被害人電話號碼，再請被害人代收認證簡訊請你告知簡訊認證碼，得手後隨即註冊新帳號後向親友借錢，或用來更改被害人的拍賣網站密碼、手機小額付費藉此詐財，提醒民眾小心防範!

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆