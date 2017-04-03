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實踐新南向！ 東南亞僑生參訪移民署

台北教育大學師生與移民署台北市服務站同仁合影。（記者王冠仁翻攝）

2017-04-03  14:07

〔記者王冠仁／台北報導〕國立台北教育大學東協人力教育中心主任王大修，為了讓學生實地了解政府相關規定及運作，今日率來自印尼、馬來西亞、港澳共28位僑生，到移民署台北市服務站，上「多元夥伴共學計畫之移民法規」課程。

移民署說，目前國內大專院校積極發展教育新南向政策，邀請各領域外國學者，打造人才培育新基地。以台北教育大學來說，針對越、印、泰、日、韓等東協地區國家廣招外籍生、僑生進行全英語授課，這些課程必須邀請國際知名學者辦理講座。

移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，此次參訪課程不僅讓台灣學生了解人才是全球移動，也讓僑外生了解我政府育才攬才的移民政策；往後期待透過更多跨領域合作，讓台灣與東協國家的教育多邊交流進展更快速。

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