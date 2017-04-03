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天冷洗熱水澡 6旬婦疑因溫差猝死

2017-04-03  14:00

〔記者余衡／新北報導〕64歲羅姓婦人昨天上午投宿新北市一間摩鐵，但休息時間將至遲未退房也未接電話，工作人員前往確認赫見她昏睡充滿溫水的浴缸內，立刻打電話向119報案。

警、消人員獲報到場，發現羅婦已經沒有生命跡象，經鑑識人員採證，於現場並未發現打鬥痕跡，也沒有其他人進入房間，由於家屬表示羅婦曾罹患心臟疾病，初步研判可能是溫差導致，呼籲民眾近期早、晚氣溫仍低，心疾患者沐浴時應特別留意。

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  • 摩鐵外觀。（記者余衡攝）

    摩鐵外觀。（記者余衡攝）

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