20萬財物藏衣櫃被清運 清潔隊員助尋回

新莊區清潔隊員在廢棄衣櫃內發現民眾所藏的金飾、珠寶、現金、存摺等財物，價值約二十萬元。（環保局提供）

2017-04-03 13:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新莊區清潔隊3月31日執行廢棄家具清運勤務時，發現民眾報廢的衣櫃內，藏有價值約20萬的金飾、珠寶、現金等財物，許姓及郭姓清潔隊員立刻通報隊部，將拾獲財物送到派出所報案，失主林姓婦人順利找回遺失財物，並感謝清潔隊員熱心協助。

環保局表示，3月31日下午2點30分左右，新莊區清潔隊員執行大型家具清運勤務途中，發現先前已收運上車的報廢衣櫃，在機具夾壓下破碎，抽屜內突然露出價值不菲的金飾、珠寶、現金、存摺及印鑑，清潔隊員趕緊停止作業，將所有財物逐一拿出，清點後送至派出所。

隔沒多久，清潔隊接到一位林姓婦人來電，她表示，搬家時誤將近20萬元的財物連同廢棄的衣櫃、廚具一併丟棄，等她想起時，衣櫃已由清潔隊收運清除，抱著一絲希望求助，盼有機會找回遺失物。經警方查證，林姓婦人順利領回遺失財物，並感謝清潔隊員拾金不昧的精神。

環保局提醒，各區清潔隊提供免費大型廢棄家具清運服務，有需求的民眾，可先向各區清潔隊聯繫清運時間與地點，但請配合在約定時間內搬出，避免廢棄傢俱阻礙公共空間，影響環境衛生，呼籲清運前須再次確認廢棄傢俱內容物是否清空，避免財物損失。