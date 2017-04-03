速食店不吃漢堡卻吸毒 墾丁音樂季查獲首起毒蟲

2017-04-03 13:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁音樂季近兩年吸毒族群逐漸遠離，加上飯店旅宿配合緝毒，已經少見毒品案件，但昨晚卻有一名伍姓毒蟲找無「安全吸毒點」，異想天開找上知名速食店廁所解癮，被民眾舉報遭逮，當場起出海洛因殘渣袋，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

「吃幾號餐需要躲到廁所！出來！」恆春警方據報在速食店廁所敲門時，男子找藉口拖延不開門，見警方準備破門逮人，才低頭走出廁所，左腳還踩住剛施打完的海洛因殘渣袋意圖遮掩，不自然又可笑的舉動讓員警搖頭。

吸毒被逮的伍姓男子向警方供稱，與友人從高雄地區南下墾丁遊玩，發現到處都有警察在查緝，投宿旅館櫃台就張貼著警方反毒海報，深怕會被發現施用毒品，只好利用人潮高峰躲到速食店解癮，沒想到還是被逮。

恆春警方表示，墾丁音樂季人潮下滑，不少業者認為與毒蟲肆虐的負面形象有關，加上吸毒、拉K時的臭味會附著在寢具、窗簾以及家具上，近年業者及當地民眾十分痛恨吸毒者，舉報頻率極高，已經慢慢洗刷墾丁音樂季毒品氾濫的形象。