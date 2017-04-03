少年疑A黑錢60萬遭凌虐 家長怨：睜眼見嫌犯離開警所
謝姓少年哥哥手臂上留下被凌虐的傷痕。（記者周敏鴻翻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市謝姓少年被詐騙集團懷疑侵占60萬元不法所得，與哥哥一同被詐騙集團成員囚禁在汽車旅館，用鐵線刺手指、熱水燙手臂凌虐、刀片割字，警方鎖定楊姓、葉姓男子涉案，目前追查中。家長抱怨，兄弟倆被押走前，嫌犯曾找上門討債，雖曾到中壢區龍興派出所協調，卻只能眼睜睜看他們離開。
警方調查，17歲謝姓少年擔任詐騙集團的車手幹部，因黃姓、林姓友人缺錢，他就介紹2人擔任車手，3月間由2人提領的60萬元不法所得沒上繳，之後又音訊全無，詐騙集團成員們就認定是謝姓少年與友人合謀侵占。
3月18日晚間，詐騙集團成員楊姓、葉姓男子找上謝姓少年位於中壢區的住家，要求他歸還60萬元，當時少年的父親嚇得報警，中壢警方派員趕抵，雙方卻稱是債務糾紛，希望警方別插手。警方說，為免節外生枝，警方要求雙方到龍興派出所協調，但協調後沒有共識，雙方就各自離開。
隔天晚間8點多，謝姓少年又跟詐騙集團成員相約，因少年的哥哥也曾是詐騙集團車手、被對方認為與60萬元有關，也被約出，與弟弟一同被押上車、用膠帶蒙眼，帶到一處汽車旅館房間內囚禁。
謝姓少年說，囚禁期間，對方或用球棒毆打兄弟倆、或用鐵線刺他們的指甲、或用熱水燙他們的手臂，逼迫他們吐錢，直到3月20日上午6點多，對方確認他哥哥與60萬元無關，才放走他哥哥。
謝姓少年的哥哥並未立刻報警，由女友陪同就醫，直到3月20日晚間11點左右，才向警方求助，因謝姓少年仍未返家，警方就透過臉書留下訊息，詐騙集團成員們得知謝家已報案，3月21日凌晨2點多才讓謝姓少年返家。
但謝姓少年滿身是傷，先被送往中壢區天晟醫院治療，4月2日才製作筆錄，要追究詐騙集團成員們的妨害自由、傷害與恐嚇等罪責。
家長抱怨，詐騙集團成員曾一起到派出所，他們卻只能眼睜睜看著對方離開，事後對方才得以押走兄弟倆。而警方直到4月2日才開立報案三聯單，也讓他們憂心警方未積極偵辦。
警方澄清，3月18日雙方到派出所，因屬民事糾紛，警方無權介入，至於詐騙集團成員涉嫌妨害自由等罪嫌，警方已積極追辦。至於謝姓少年的報案三聯單，是等到他4月2日出院製作完筆錄後，才可以開立，並未拖延。
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