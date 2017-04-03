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計程車行經林口長庚醫院前 車頭冒煙起火

2017-04-03  13:13

［記者鄭淑婷／桃園報導］林口長庚醫院復健大樓對面，今天早上9點多1輛計程車突然發生火燒車意外，火勢猛烈、煙霧竄升，桃園市消防局獲報派遣2輛消防車趕往灌救，迅速將火勢撲滅。

所幸火警發生時計程車駕駛及時逃出，車內也無其他乘客，沒有造成人員傷亡，駕駛向警、消表示，開車途中車頭突然冒出火花，他趕緊跳車報案救援，不排除可能是機械故障導致，起火原因有待消防進一步調查。

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  • 計程車突然起火燃燒，濃煙竄升，一旁就是林口長庚醫院復健大樓。（記者鄭淑婷翻攝）

    計程車突然起火燃燒，濃煙竄升，一旁就是林口長庚醫院復健大樓。（記者鄭淑婷翻攝）

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