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警方查獲毒窟 毒蟲唬爛「團購」自吃

警方搜出疑似販毒贓款162萬3千8百元。（記者徐聖倫翻攝）

2017-04-03  12:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕這也可以團購？胡扯！49歲男子陳家福、54歲男子徐仁亮2人租屋處遭警方查訪發現家中有海洛因、大麻、安非他命等各式毒品總重近350克，而陳、徐2人竟向警胡謅是「團購來自己要吃的」，遭警斥「這種東西也有團購？唬爛！」2人遭警方帶回偵訊。

據悉，陳、徐2人是轄區治安人口，警方必須定期至2人於新北市新店區碧潭路租屋處進行查訪，而昨下午5時許警方來到2人住處，眼尖的警員在桌上發現1支針頭，遂問「給你們個機會，現在東西全部交出來！」2人遂帶警方在房裡四處搜，果然被搜出海洛因65.37克、安非他命270.27克、大麻1.17克、針頭14支，另還有子彈20發與疑似毒品贓款162萬元。

有多起毒品前科的陳、徐2人不願背負販賣毒品罪嫌，竟胡謅「這些是團購的啦！我們自己吃的，沒有在賣！」但警方還搜出一大堆分裝夾鏈袋，且對於百餘萬現款2人支吾其詞解釋不出，故警方對2人供詞不予採信，而子彈2人則辯稱是朋友借放的。訊後，警方依毒品、槍砲等罪嫌將陳、徐2人移送法辦。

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  • 警方搜出大量海洛因、大麻、安毒。（記者徐聖倫翻攝）

    警方搜出大量海洛因、大麻、安毒。（記者徐聖倫翻攝）

  • 警方搜出大量海洛因、大麻、安毒等各式毒品。（記者徐聖倫翻攝）

    警方搜出大量海洛因、大麻、安毒等各式毒品。（記者徐聖倫翻攝）

  • 前為陳家福，後為徐仁亮，2人遭警移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    前為陳家福，後為徐仁亮，2人遭警移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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