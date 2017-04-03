加油駛離扯斷油管 駕駛：以為加好油了

2017-04-03 12:53

〔記者王俊忠／台南報導〕真的很扯！台中一對情侶昨天深夜到南市北區1家加油站加油，駕駛拿1100元現金與會員卡給加油站員工加油，但汽油還沒加好，駕駛竟發動引擎往前走，硬是扯斷加油槍管，加油管內汽油洩流一地，驚險瞬間嚇壞加油站所有人。後續責任與賠償事宜，站方將與轎車駕駛協調處理。

昨天深夜近零點許，1輛轎車駛進這家加油站，35蔡姓男駕駛將現金與會員卡交給加油站員工，加油員將加油槍插入轎車油箱內加油，轉身進入加油島內為會員計點數，再將會員卡交還給副駕駛座女乘客。

這時油槍仍插在車子油箱內持續加油，但隔沒幾秒，轎車突然往前行駛，油管也越拉越長，加油員見狀衝出試圖抽出加油槍，但被扯直的油管已來不及拉出，加油槍遭扯斷、掉落地上，油管也彈飛起來、猛力甩向加油機，油管內汽油隨之洩漏一地，整座加油站瀰漫濃厚汽油味。

轎車發現闖大禍、才急煞停車，闖禍蔡男與女乘客下車查看「災情」，並倒車回原來加油位置，面對這扯斷加油管的狀況，加油員與這對情侶都嚇傻了！

蔡男表示，因為在台中加油時，一般加油員把會員卡交還時，是已經加好油了；他以為加油員交還會員卡是加好油了，才會發動車子離開，沒想到還在加油中，他不是故意要扯斷加油管的！

消防局接獲警方通報調派人車前往警戒，為免發生意外，緊急拉起封鎖線，請業者暫停此區域加油作業，並要加油員工拿沙掩蓋外洩的汽油，直到今天凌晨汽油味消散，消防人車才離去。