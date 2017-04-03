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校長夫妻吞4千萬？家長會要為上萬學生代位求償

大成商工家長委員會發起組成「大成商工便當回扣案自救會」，要為受害學生爭權益。（記者詹士弘攝）

2017-04-03  12:53

〔記者詹士弘／雲林報導〕大成商工前校長陳秀娟夫婦涉及自94年起向提供學生午餐便當廠商索取回扣，金額近4千萬元，大成商工家長會決為上萬名被害學生代位求償，預估每名學生可分回3千餘元；大成商工代理校長紀博仁表示，全案尚在司法程序中，一切依法處理。

大成商工家長會長陳泳榞表示，家長委員會於3月21日召開委員會，決定組成「大成商工便當回扣案自救會」，為現在3年級學生及民國95年畢業的校友，依法律途徑代位求償便當回扣的不法所得。

陳泳榞說，大成商工一個年級約有1200名學生，10年來受害的學生人數應超過萬人，以陳秀娟夫婦不法所得4千萬元計算，每人約可拿回3千餘元；他並強調，校長陳秀娟係由大成董事會所任命，董事會監督不周，應負起連帶責任。

陳泳榞說，目前加入自救會的人數超過千人，歡迎符合被害人資格者加入，委託自救會提出代位求償者，不需負擔任何訴訟費用，由自救會聘律師以法律途徑追回損失的權益。

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  • 大成商工前校長陳秀娟夫婦涉及自94年起向提供學生午餐便當廠商索取回扣，金額近4千萬元。（記者詹士弘攝）

    大成商工前校長陳秀娟夫婦涉及自94年起向提供學生午餐便當廠商索取回扣，金額近4千萬元。（記者詹士弘攝）

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