| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

林森北清晨大亂鬥 3男受傷血流如注

2017-04-03  13:00

〔記者王冠仁／台北報導〕今天清晨近6點時，27歲謝姓男子與朋友在台北市林森北路、錦州街口，疑似酒後與另派人馬起衝突，遭對方拿酒瓶毆打，混亂中，謝男與另2名友人受傷，其中2人頭部受傷、1人手部受傷，他們當場血流如注、倒地哀號。

附近民眾見狀嚇得報警，警方趕到時，施暴者已經鳥獸散，警方先協助謝男等人送醫，所幸他們送醫救治後沒有大礙，傷勢已經穩定。警方也正擴大調閱監視器畫面緝凶，再進一步釐清整起衝突原因。

廣告
  • 警方趕到時，有人倒地受傷。（記者王冠仁翻攝）

    警方趕到時，有人倒地受傷。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大亂鬥 衝突
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧南越生春捲
韓式✧春川辣炒雞
漸層抹茶拿鐵自己做
美味鹹水雞在家做！
轉寄

標題：林森北清晨大亂鬥 3男受傷血流如注


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月3日‧星期一‧丁酉年三月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.