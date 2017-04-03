林森北清晨大亂鬥 3男受傷血流如注
2017-04-03 13:00
〔記者王冠仁／台北報導〕今天清晨近6點時，27歲謝姓男子與朋友在台北市林森北路、錦州街口，疑似酒後與另派人馬起衝突，遭對方拿酒瓶毆打，混亂中，謝男與另2名友人受傷，其中2人頭部受傷、1人手部受傷，他們當場血流如注、倒地哀號。
附近民眾見狀嚇得報警，警方趕到時，施暴者已經鳥獸散，警方先協助謝男等人送醫，所幸他們送醫救治後沒有大礙，傷勢已經穩定。警方也正擴大調閱監視器畫面緝凶，再進一步釐清整起衝突原因。
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