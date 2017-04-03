轎車逆向行駛 撞車四輪朝天

2017-04-03 12:37

〔記者鄭景議／台北報導〕今日凌晨0時台北市堤頂大道與基湖路口，一輛黑車轎車往大直方向逆向行駛，撞到往內湖方向正常行駛的銀色轎車，黑色轎車竟當場四輪朝天，足見撞擊力道之大。

據了解，黑色轎車上的50歲吳姓駕駛，與車上女乘客在車禍後自行逃出車外，銀色轎車上只有一名男性駕駛人，3人在救護人員到場後，都拒絕送醫，現場警方對雙方進行酒測，酒測值皆為0。

銀色轎車上26歲的林姓駕駛表示，他行駛在堤頂大道上，往內湖方向，黑色轎車突然衝過來，讓他毫無反應時間，好端端地開在路上，也有人會直接逆向撞上來，真的覺得很無辜。

吳姓駕駛向警方供稱自己是對路況不熟，一時不慎才開到逆向車道，警方也將持續進一步釐清肇事責任。