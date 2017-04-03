台大外籍生陳屍宿舍 警方封鎖現場調查

2017-04-03 12:19

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣大學外籍學生宿舍上午發生一起死亡案件，1名尼泊爾籍的25歲朴姓男學生，被發現陳屍在研一舍房間內，頭部左側腫脹有血漬，死亡時間超過一天，身邊有許多空酒瓶，究竟是意外或有其他原因，警方還在釐清。

據了解，朴姓男學生目前獨自住在宿舍內，校內保全表示，前天晚上有看到他回來，當時頭上就有傷口，但不清楚受傷原因，其他同學則說，他的生活習慣不太好，房內經常飄出臭味，也無其他室友與他同住，是校方輔導的關懷對象；警方目前已封鎖現場鑑識中。