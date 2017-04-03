| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
 首頁 > 社會

3歲女童胃痙攣休克 台南警開道助送醫

員警騎警用機車為婦人開道，順利將女童送醫急救。（記者劉婉君翻攝）

2017-04-03  11:39

〔記者劉婉君／台南報導〕兒童節前夕，台南市永康警協助救回休克女童！

一名婦人於清明連假首日駕車帶著3歲女兒外出，女童突然身體不適休克，因工作關係剛從台北搬到台南的婦人，不知道奇美醫學中心的位置，向路口執行交通勤務的永康警分局大橋派出所員警溫柏瑜求助。

溫員發現小女孩面容蒼白，立即騎上警用機車，一路鳴警笛為婦人開道，協助婦人順利到達醫院，直到確認小女孩情況穩定後才離開。

女童經醫師診斷為胃痙攣引起的休克，急救後目前已平安出院，家屬對員警的協助感激不已。

廣告
  • 員警騎警用機車為婦人開道，順利將女童送醫急救。（記者劉婉君翻攝）

    員警騎警用機車為婦人開道，順利將女童送醫急救。（記者劉婉君翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 休克 胃痙攣 開道
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧南越生春捲
韓式✧春川辣炒雞
漸層抹茶拿鐵自己做
美味鹹水雞在家做！
轉寄

標題：3歲女童胃痙攣休克 台南警開道助送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月3日‧星期一‧丁酉年三月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.