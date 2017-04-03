3歲女童胃痙攣休克 台南警開道助送醫

員警騎警用機車為婦人開道，順利將女童送醫急救。（記者劉婉君翻攝）

2017-04-03 11:39

〔記者劉婉君／台南報導〕兒童節前夕，台南市永康警協助救回休克女童！

一名婦人於清明連假首日駕車帶著3歲女兒外出，女童突然身體不適休克，因工作關係剛從台北搬到台南的婦人，不知道奇美醫學中心的位置，向路口執行交通勤務的永康警分局大橋派出所員警溫柏瑜求助。

溫員發現小女孩面容蒼白，立即騎上警用機車，一路鳴警笛為婦人開道，協助婦人順利到達醫院，直到確認小女孩情況穩定後才離開。

女童經醫師診斷為胃痙攣引起的休克，急救後目前已平安出院，家屬對員警的協助感激不已。