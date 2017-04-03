台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場

2017-04-03 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學研一宿舍今日上午傳出有來自尼泊爾的外籍學生死亡，警方已封鎖現場進行調查，並初步排除外力介入的可能。

綜合媒體報導，該名學生為25歲尼泊爾籍交換學生，被同學發現他已在宿舍死亡多時。警方正在釐清死因為疾病或是其他原因，目前正進一步調查中。（更新時間：11:45）