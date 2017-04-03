| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
 首頁 > 社會

台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場

2017-04-03  11:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學研一宿舍今日上午傳出有來自尼泊爾的外籍學生死亡，警方已封鎖現場進行調查，並初步排除外力介入的可能。

綜合媒體報導，該名學生為25歲尼泊爾籍交換學生，被同學發現他已在宿舍死亡多時。警方正在釐清死因為疾病或是其他原因，目前正進一步調查中。（更新時間：11:45）

廣告
  • 台灣大學研一宿舍今日上午傳出有外籍學生死亡，圖為台大校門。（資料照，記者方賓照攝）

    台灣大學研一宿舍今日上午傳出有外籍學生死亡，圖為台大校門。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台大 命案 宿舍 陳屍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧南越生春捲
韓式✧春川辣炒雞
漸層抹茶拿鐵自己做
美味鹹水雞在家做！
轉寄

標題：台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月3日‧星期一‧丁酉年三月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.