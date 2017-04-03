逾2000罐待驗 高市毒品驗尿工程5度流標

高市篩尿塞尿「尿滿為患」，警局決定下修送驗頻率，重新招標後危機可望有解。（記者黃良傑攝）

2017-04-03 11:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局毒品驗尿工程發包遇挫，高雄4家合格廠商因2家無意願，1家遭停權3年，只剩SGS（台灣檢驗科技公司）可以助警驗尿，但礙於成本，議價不成5度流標，逾2000罐待尿瓶暫存冰箱，刑大研商對策決定重新招標，下修原送驗數量的4分之1，解除尿滿為患的困擾。

警局統計去年採尿送驗數量約4萬多次，驗毒項目包含一、二、三、四級毒品，前年原由高市某知名學術機關實驗室化驗，但該實驗室遭檢舉而停權3年，去年因高醫、凱旋二家醫院以人力不足為由，無意願接手驗尿工程，所幸民間科技大廠SGS協助。

但廠商發現全年度350多萬元驗尿經費不符成本，估計至少需提高至700萬元，礙於年度預算已編列，警局無法調高，除非請市長動用第二預備金，驗尿工程也5度流標，各分局出現「尿滿為患」窘境，連檢方都憂心影響毒案偵查，積極協調某醫院化驗急件和重大毒品案。

「尿滿為患」問題出現契機，刑大發現各單位報驗「毒尿」，一次都圈選1至4級毒品，化驗次數、費用等同4次、4倍，資源易流於浪費，因此，將送驗頻率4萬次下修約三分之一，4月中旬重新修訂標單招標，維持原工程預算，警局有信心順利發包，解決驗毒尿問題。

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