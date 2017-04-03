外籍移工聚集小貨車旁吸目光 警盤查逮到3逃逸外勞
2017-04-03 11:39
〔記者吳昇儒／基隆報導〕越南籍的逃逸黎姓外籍移工前日與兩名阮姓友人聚在基隆市獅球路閒聊，巡邏警員發現，3人看到巡邏車經過時，趕緊躲進路旁一輛小貨車，感覺有異便向前盤查。車內其他外籍移工均出示證件，唯獨黎男等3人面對警方詢問，含糊其詞，查詢得知，3人均是逃逸外勞，訊後依違反入出國及移民法移請基隆地檢署及移民署基隆專勤隊偵處。
基市警一分局延平街派出所副所長楊智翔、警員陳志宇、傅俊嘉等， 4月1日上午巡邏經過獅球路段時，發現多名外勞聚集於一輛小貨車旁，一看到警車一窩蜂跑上車。副所長楊智翔感覺有異，上車盤查，果然查出黎男等3名逃逸外勞。
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