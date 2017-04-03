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台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
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坐台、高鐵全國騙透透 詐騙集團「調度哥」被逮

2017-04-03  11:35

〔記者鄭景議／台北報導〕詐騙集團「調度哥」以猜猜我是誰手法進行詐騙，再搭乘台、高鐵等大眾運輸工具，將贓款南騙北送，「騙跡」分布全國，短短3個月內，被害人已高達83人，不法所得已逾1220萬元，但再會調度也調度不出警方的手掌心，警方經過數月深入追查，昨（2）日成功逮捕范姓主嫌及旗下收簿手兼車手共7名成員。

警方表示，經蒐證發現該犯罪集團先以猜猜我是誰、後以ATM解除分期付款方式詐騙，待被害人將錢轉入至指定帳戶後，該集團遂即派出車手將帳戶內的錢提領一空，另一方面兼職做假檢警騙取被害人交付金錢，再交由吳嫌，吳嫌再轉交給集團主嫌范嫌，范嫌將部分贓款匯至中國地區。

據了解，范嫌以毒品控制旗下收簿手兼車手成員，涉嫌大台北地區多起詐欺案件，並查得該集團成員利用高鐵便利性，兼職做起假檢警面交車手，換取毒品；鐵路警察局刑事警察大隊分別在台北市及台中市逮捕7名詐騙集團成員，並起獲行動電話手機、SIM卡、金融帳戶存摺、提款卡及新台幣22萬元、安非他命3.55g、吸食器4組等證物，並在將全案移送至台北地檢署偵辦。

警方說，此類電信詐騙行為並不新穎，都早被民眾所知，但民眾接到詐騙電話時，常因一時不察而上當受騙，希望民眾能提高警覺，有疑問多向警察機關諮詢，以免遭受損失。

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  • 調度哥主嫌范嫌。（記者鄭景議攝）

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  • 鐵警刑大副大隊長鄭家昇。（記者鄭景議攝）

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