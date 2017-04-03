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台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
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塗改車牌露了餡 男車內藏槍彈落網

2017-04-03  11:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局保安大隊小隊長林詠盛、賴一帆、梁修旻及吳春典，凌晨巡經中壢區中北路二段437巷，發現前方1輛白色馬自達小客車，車號與車身不符合，員警要求21歲邱姓駕駛下車受檢，比對車身號碼發現是失竊車輛，車牌經過塗改變造，並在副駕駛座搜出9mm改造子彈8顆、改造散彈槍子彈1顆、製造子彈工具原料1批，另查獲自製散彈槍1把，警方質問:「你想幹嘛？」邱男沈默以對。

   邱男有恐嚇取財、毒品等前科，他供稱，散彈槍曾試射過3發，被查獲的槍彈都是自行購買鋼管、黑色火藥、鋼珠及鉛彈製造而成，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、竊盜罪嫌，將邱男移送桃園地檢署偵辦。

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  • 桃園保大在邱男車內查獲槍、彈。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園保大在邱男車內查獲槍、彈。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃園保大在邱男車內查獲槍、彈。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園保大在邱男車內查獲槍、彈。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃園保大在邱男車內查獲槍、彈。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園保大在邱男車內查獲槍、彈。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃園保大在邱男車內查獲槍、彈。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園保大在邱男車內查獲槍、彈。（記者鄭淑婷翻攝）

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