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台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
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百萬寶石搶案偵破 伍嫌換衣、車逃百公里被抓

伍姓嫌犯被捕後坦承犯案。（記者王秀亭翻攝）

2017-04-03  11:32

〔記者王秀亭／台東報導〕成功鎮一家寶石店3月31日遭搶，上百萬元寶石被嫌犯搶走，成功警分局連日來調閱200多支路口監視器，經比對分析，鎖定南投縣的伍姓男子，並查緝到案，今天宣告偵破。

伍姓男子31日中午到成功鎮郊一家珠寶店被佯稱購買寶石，卻趁店家不備，持店內展示的石塊砸向被害人後腦，見被害人暈眩倒地，立即砸破展示辦。櫃搶走一批寶石後，隨即騎乘機車逃逸。

警方表示，追查過程中發現伍嫌預謀犯案，逃逸過程有如電影情節，不斷換車、換衣，範圍擴及百公里遠的花蓮地區，仍難逃警方法眼，最後鎖定設籍於南投縣埔里鎮的伍姓男子。

成功警分局偵查隊與刑警大隊偵三隊趕赴伍嫌藏匿處，昨將拘提伍嫌到案，並查扣犯案時衣著及部分贓物，伍嫌坦承犯行，警方也進一步擴大偵辦。

嫌犯搶走的寶石。（記者王秀亭翻攝）

嫌犯犯案時的衣服早已換掉。（記者王秀亭翻攝）

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