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台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
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閃國道三寶失控 轎車遭貨車壓毀

翻覆的載花貨車壓扁轎車。（記者王宣晴翻攝）

2017-04-03  11:24

〔記者王宣晴／新北報導〕30歲的徐姓男子昨晚載著22歲的游姓女子從中壢返回台北家中，行經國道一號北上34.3公里處時，疑為閃避一台任意變換車道的銀色小客車，失控撞上外側的送花貨車，39歲的賴姓貨車駕駛遭撞後疑因急煞翻覆，15.6噸的貨車就這樣壓扁徐男駕駛的轎車，導致車上兩人一度受困，銀色轎車卻揚長而去，未停車注意後方車禍。

警方調查，車禍發生當下有名謝姓民眾直擊，看到車內有人受困趕緊上前破窗救援，兩人遭救後徐姓駕駛頸部及左膝擦傷，游女則頸部及右膝擦傷，送醫後皆暫無大礙，貨車駕駛則幸運未傷。

警方表示，目前仍在調查車禍原因，並透過行車紀錄器通知違規變換車道的銀色轎車到案說明，將依道路交通處罰管理條例33條行駛高速公路未依規定變換車道裁罰3千到6千元。

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  • 翻覆的載花貨車壓扁轎車。（記者王宣晴翻攝）

    翻覆的載花貨車壓扁轎車。（記者王宣晴翻攝）

  • 翻覆的貨車壓毀轎車。（記者王宣晴翻攝）

    翻覆的貨車壓毀轎車。（記者王宣晴翻攝）

  • 翻覆的載花貨車壓扁轎車。（記者王宣晴翻攝）

    翻覆的載花貨車壓扁轎車。（記者王宣晴翻攝）

  • 車禍現場留有明顯剎車痕。（記者王宣晴翻攝）

    車禍現場留有明顯剎車痕。（記者王宣晴翻攝）

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