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台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
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墾丁音樂季怪事 男子躲警跳河無蹤影

2017-04-03  11:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁音樂季進入尾聲，昨晚一名男子騎著懸掛被註銷車牌的機車，途經車城往四重溪路段，停在二重溪便橋旁觀望，車城派出所警方巡邏發現有異下車盤查，不料男子突然縱身跳下橋，躲入草叢消失無蹤，警方擔心是通緝犯正全力追緝。

昨晚恆春半島人車潮達到音樂季高峰，恆春警方擔心不肖分子伺機而動，在各路段加強巡邏臨檢，發現男子騎車在溪邊觀望，車牌還是車主已經死亡被註銷，員警立刻下車盤查，沒想到男子竟然不發一語往溪裡跳。

由於溪底護堤、溪石尖銳，恆春警方擔心強行追捕造成男子危險，在岸上監控並找來消防人員搜救，但男子鑽入草叢後，直到凌晨都沒有出現，恆春警方正循線追查，呼籲民眾注意住家周邊可疑人士出沒。

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  • 警方監控男子去向。（記者蔡宗憲翻攝）

    警方監控男子去向。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 消防人員協助搜救。（記者蔡宗憲翻攝）

    消防人員協助搜救。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 男子騎注銷車牌的機車。（記者蔡宗憲翻攝）

    男子騎注銷車牌的機車。（記者蔡宗憲翻攝）

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