墾丁音樂季怪事 男子躲警跳河無蹤影

2017-04-03 11:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁音樂季進入尾聲，昨晚一名男子騎著懸掛被註銷車牌的機車，途經車城往四重溪路段，停在二重溪便橋旁觀望，車城派出所警方巡邏發現有異下車盤查，不料男子突然縱身跳下橋，躲入草叢消失無蹤，警方擔心是通緝犯正全力追緝。

昨晚恆春半島人車潮達到音樂季高峰，恆春警方擔心不肖分子伺機而動，在各路段加強巡邏臨檢，發現男子騎車在溪邊觀望，車牌還是車主已經死亡被註銷，員警立刻下車盤查，沒想到男子竟然不發一語往溪裡跳。

由於溪底護堤、溪石尖銳，恆春警方擔心強行追捕造成男子危險，在岸上監控並找來消防人員搜救，但男子鑽入草叢後，直到凌晨都沒有出現，恆春警方正循線追查，呼籲民眾注意住家周邊可疑人士出沒。