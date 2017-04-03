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台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
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離奇車禍！清明掃墓轎車翻覆墳前

新北市五股今早發生轎車翻覆墓前事故，駕駛暫無生命危險。（記者王宣晴翻攝）

2017-04-03  11:03

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股天乙路今天上午9時許發生翻車事故，一名50歲的謝姓男子開車行經公墓區時，疑因駕駛不慎翻車，整輛轎車翻到墳墓前，警消獲報到場時謝男已自行脫困，僅受輕傷，背部疼痛，暫無生命危險，已送往淡水馬偕醫院治療觀察，目前警方仍在調查車禍原因。

警方初步調查，謝男駕駛轎車去公墓掃墓，卻因開過頭，急忙想倒車迴轉，疑因道路未鋪設柏油，抓地力不足而翻覆，整輛車翻落陳家墳墓前庭，警方將查扣行車記錄器來詳細調查車禍原因。車禍發生後，謝男親友得知車禍，立刻從墓園到現場將謝男救出。

（更新時間：11:56分）

新北市五股區今天上午發生轎車翻覆墳墓事故。（記者王宣晴翻攝）

新北市五股今早發生轎車翻覆墓前事故，駕駛暫無生命危險。（記者王宣晴翻攝）

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