| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
 首頁 > 社會

疑酒後衝突街頭全武行 3男受傷送醫

2017-04-03  11:09

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨六點多，台北市林森北路與錦州街口，麥當勞前面人行道，發生一起打架衝突事件，造成3個人頭部與手部受傷，其中1人傷勢較嚴重倒在地上，警方獲報到場處理，並請求救護車將傷者送醫治療。

綜合媒體報導，警方表示，初步了解，疑似是雙方人馬喝完酒後，爆發口角衝突，就在大馬路上上演全武行，動手的一方在打完人後，立即逃離現場，目前已經鎖定嫌犯，將調閱附近監視器追查動手的嫌犯。

傷者向警方表示，對方疑似用酒瓶行兇，打完就跑了，3名被打傷的人中有2名頭部受傷，另外1名男子手部被破掉的酒瓶割傷。詳細案發原因還有待警方釐清。

廣告
  • 今天清晨6點多時，台北市林森北路與錦州街口，麥當勞前面人行道發生一起疑似酒後打架衝突。（圖擷自臉書「爆料公社」）

    今天清晨6點多時，台北市林森北路與錦州街口，麥當勞前面人行道發生一起疑似酒後打架衝突。（圖擷自臉書「爆料公社」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 受傷 台北市 打架 衝突 酒後鬧事
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧南越生春捲
韓式✧春川辣炒雞
漸層抹茶拿鐵自己做
美味鹹水雞在家做！
轉寄

標題：疑酒後衝突街頭全武行 3男受傷送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月3日‧星期一‧丁酉年三月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.