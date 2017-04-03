疑酒後衝突街頭全武行 3男受傷送醫

2017-04-03 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨六點多，台北市林森北路與錦州街口，麥當勞前面人行道，發生一起打架衝突事件，造成3個人頭部與手部受傷，其中1人傷勢較嚴重倒在地上，警方獲報到場處理，並請求救護車將傷者送醫治療。

綜合媒體報導，警方表示，初步了解，疑似是雙方人馬喝完酒後，爆發口角衝突，就在大馬路上上演全武行，動手的一方在打完人後，立即逃離現場，目前已經鎖定嫌犯，將調閱附近監視器追查動手的嫌犯。

傷者向警方表示，對方疑似用酒瓶行兇，打完就跑了，3名被打傷的人中有2名頭部受傷，另外1名男子手部被破掉的酒瓶割傷。詳細案發原因還有待警方釐清。