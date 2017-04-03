台南七股車翻覆排水溝 1釣客溺斃
2017-04-03 10:06
〔記者楊金城／台南報導〕台南七股潟湖十孔水門附近排水溝，昨晚發生轎車翻車落水事件，海巡署第五一岸巡大隊派員下水搶救駕駛，還是回天乏術，經查是名來自台南39歲林姓釣客。確切車禍原因待查。
五一大隊昨晚8點多時接獲佳里警分局三股派出所通報，在七股區十孔水門附近有1輛轎車翻覆落水後，立即派遣北堤安檢所會同警方、七股和西港消防分隊下水搜尋。
搜救人員發現開車男子受困車內，趕緊將男子救上岸，但他已意識昏迷、口吐白沫，送往佳里奇美醫院搶救，仍宣告不治。
五一大隊和警方從車籍查出落水溺斃的林姓男子是名釣客，疑到七股釣魚發生翻車意外，確切車禍之原因仍待調查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 李明哲人呢？中國機關報暗示「社區矯正」
- 讀賣：F35、薩德系統 美列售台項目
- 衝金雞母產能… 台鐵規劃新便當廚房
- 蘇獨入歐盟？ 西班牙不再反對
- 北投兒童樂園設「湯櫃」 被居民打槍
- 本週汽柴油各小漲1角
- 大甲媽祖遶境最終日 林全出席回鑾安座儀式
- 墾丁音樂季 比基尼辣妹回來了
- 祭祖吃寒食 民眾排隊1小時買春捲
- 國民黨員最大戶 新北市議長蔣根煌手中 2225人
- 圓謊失敗？利菁打臉侯怡君 怒PO高清片嗆犯法
- 川習會搏感情 川普高球外交派不上用場
- （影音）數百兄弟封街械鬥 原來是《角頭2》臨演
- 中國首艘自製航母夜間照曝光 傳艦名叫「山東號」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Food safety and farmers’ rights said key to trade deals
- 插畫志工凌阿板 繪出生命新視界
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Banks’ US lending up as exposure to China falls
- 南韓礦砂船失蹤50小時 22名船員仍無音訊
- 牛津雪恥擊敗劍橋 校際划船賽5年來4勝
- 邱顯洵手繪《台灣人四百年史》史明視如己出
- 總結8天考察心得 柯P：東南亞國家都很羨慕台灣
- 小龍女傳輕生 人倫劇再添波折
- 守護車聯網 日十大車廠抗駭
- 台北》回收才知道 行李箱半年扔2萬多咖
- 《自由廣場》大牛值多少？
- 參與ＷＨＡ 蔡：政府有步驟 也有備案
- 通霄四庄媽回鑾 近2千人吃飯擔
- 趙小僑今大婚 為繼子料理白痴變廚神
- 林夕邀他去香港 柯文哲：我去過很多次了
- 鄉民這麼神？靠IG PO文猜碧昂絲肚裡雙胞胎性別
- 巴國聖壇遭血洗 20信徒慘死
- 《RM》確定加2名新成員 寄望綜藝感噴發拉抬收視
- 路樹慘遭斷頭 養工處：防颱提早剪
- 反南鐵東移自救會 踢館嗆賴
- 鬼門關前走一遭 康弘替豬哥亮集氣
- NBA》柯瑞飆9顆三分拿42分 勇士奪11連勝
- 保鏢狠打凹追星車 小賈斯汀開心直播
- 美食美景加醫療 A8周邊生活機能完善
- 花蓮市免費停車場 App帶路
- 體驗潮間帶 山海城學童共學
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台南七股車翻覆排水溝 1釣客溺斃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分