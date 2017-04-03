台南七股車翻覆排水溝 1釣客溺斃

2017-04-03 10:06

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股潟湖十孔水門附近排水溝，昨晚發生轎車翻車落水事件，海巡署第五一岸巡大隊派員下水搶救駕駛，還是回天乏術，經查是名來自台南39歲林姓釣客。確切車禍原因待查。

五一大隊昨晚8點多時接獲佳里警分局三股派出所通報，在七股區十孔水門附近有1輛轎車翻覆落水後，立即派遣北堤安檢所會同警方、七股和西港消防分隊下水搜尋。

搜救人員發現開車男子受困車內，趕緊將男子救上岸，但他已意識昏迷、口吐白沫，送往佳里奇美醫院搶救，仍宣告不治。

五一大隊和警方從車籍查出落水溺斃的林姓男子是名釣客，疑到七股釣魚發生翻車意外，確切車禍之原因仍待調查。