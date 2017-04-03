夾帶6千多克毒品闖關 航警逮2男子

2017-04-03 09:13

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場昨晚再度查獲旅客夾帶安非他命闖關出境，最誇張的販毒集團竟然利用2名不滿20歲的年輕人運毒，其中1人才16歲，查獲毒品6382公克。

昨晚10點多16歲陳姓及19歲胡姓男子於晚間搭乘華航班機前往紐西蘭，當託運行李經過X光安全檢查時，安檢人員發現行李有異，於是進行檢查，果然在陳男的行李內起出11包不明白色結晶物重3393公克，隨後又看到胡男行李箱內也是有同樣異狀，經破壞打開夾層，也搜出11包白色不明結晶物重3439公克，總重6382公克毒品，經試劑檢測為二級毒品安非他命反應，這也是近3個月來查獲第3起毒品出境闖關案件。

2人經過偵訊後，全案將依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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