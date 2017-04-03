蝦子變烤蝦！國1南下192公里火燒車回堵嚴重
2017-04-03 08:43
滿載蝦子的小貨車在國道1號彰化路段火燒車，火勢相當猛烈。（記者湯世名翻攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕國道1號南下彰化系統交流道路段今天上午驚傳火燒車！滿載蝦子的小貨車車頭突然竄出濃煙，薛姓駕駛還來不及將車開到路肩就跳車逃命，整輛車被大火吞噬，消防單位據報派員趕往搶救，10分鐘內將火勢撲滅，但整車載運的蝦子全都變成烤蝦，整輛車也被燒成廢鐵，起火原因已進一步釐清。
國道三隊指出，這起火燒車發生在今天上午7時50分，小貨車行經國道1號南下192公里彰化系統交流道路段中線車道時，薛姓駕駛突然聽到車頭傳來陣陣聲響，緊接著即冒出濃煙，並竄出火苗，駕駛直接在車道上緊急煞車，旋即跳車逃命，整輛車迅速被大火吞噬。
後方車流回堵至南下188公里
台中市、彰化縣消防局都在據報後派員趕往現場搶救，火勢在短短10分鐘內撲滅，但整輛車已被燒成廢鐵，就連車上滿載的蝦子也都變成烤蝦，損失慘重，所幸這起事故未造成人員傷亡，起火原因已由消防單位鑑定，但造成後方車流回堵至南下188公里王田交流道，由於今天是清明節連續假期，讓塞車情況更是雪上加霜。
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