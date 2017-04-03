掃墓火不斷 消防員累癱照引迴響

2017-04-03 08:24

［記者王涵平／台南報導］清明公墓火警不斷，1張消防員躺地累癱的照片在網路轉傳，引起民眾迴響，有人高呼「掃墓是用掃的，不是用燒的」，消防員體力再好，也不堪負荷，呼籲掃墓民眾自行帶水澆熄火苗。

「我是新營人」粉絲專頁昨天貼出1張照片，網友寫下「高水準的新營市民，一整天的公墓雜草火警，把消防員累得人仰馬翻，連午餐都沒吃，倒頭就睡，於心何忍，為了一己之私!公德心哪去了？」

照片貼出後，網友紛紛留言表達敬意，此外，有網友表示，其實請專業也才800元整理到好，何樂不為？

有網友說，幹嘛放火燒祖先？是有仇嗎？台灣人越來越不知道公德心是什麼了？再辛苦也只有1年1次！何必放火燒祖先的長眠之處呢？有網友還附上揹著割草機的照片。

有網友則說，前幾天去掃墓，還看見民眾因為管理員阻止燒金紙，破口大罵的畫面，其實心誠就好了，不一定要燒金紙，觀念真的要改。

消防員表示，救災是職責所在，但每年清明節一到就不斷傳出公墓火警，每天好幾趟，疲於奔命，連宣導發放水袋的時間都沒了，希望民眾能配合自行帶水澆熄火苗，這兩天公墓火警的次數能夠大幅減少。