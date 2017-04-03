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中年男想不開跳安平運河 警消及時救命

2017-04-03  08:06

〔記者王俊忠／台南報導〕清明時節，一名中年男子疑想不開、在今天清晨跳下安平運河，幸警、消人員及時馳援，男子獲救被送醫治療、無生命危險。

今天清晨近七點許，有民眾在南市安平區建平十七街目擊跨越運河的望月橋橋面，有一名男子從橋上跳下運河。

南市四分局警方與消防局獲報後派出消防特搜小隊與安平分隊救護車前往搶救，消防人員在橋下近南岸處發現跳水男，立刻下水救人。

消防人員表示，幸好跳水男有攀抓住橋墩物品，人沒有明顯溺水，很快將人救起。警、消調查，跳水男是住在南市東區的蘇姓男子（四十二歲），他被救上岸後，身體無明顯外傷、意識清醒，但因清晨運河水溫較冷，身上不斷發抖。消防局送到郭綜合醫院治療。

警、消人員詢問他為何會跳水尋短見？蘇男一直沈默、低頭不語。

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  • 消防人員將跳下安平運河的蘇姓男子救上岸。（記者王俊忠翻攝）

    消防人員將跳下安平運河的蘇姓男子救上岸。（記者王俊忠翻攝）

  • 蘇姓男子（坐者）獲救後身體不斷發抖、低頭沈默不語。（記者王俊忠翻攝）

    蘇姓男子（坐者）獲救後身體不斷發抖、低頭沈默不語。（記者王俊忠翻攝）

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標題：中年男想不開跳安平運河 警消及時救命


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