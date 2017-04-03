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清明前夕向故人求衣 警局傳靈異奇聞

基隆市警察局在清明節前夕傳出有過世近40年的警員透過會通靈的通緝犯向親屬求援的奇聞。（記者吳昇儒攝）

2017-04-03  01:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕自殺身亡近40年的警員居然透過通緝犯求助討新衣？基隆市警局清明節前夕發生一起自稱可通靈的通緝犯，協助民國67年自殺的警員找親屬討衣服的案件。該案在警局內引起熱烈的討論，雖然許多警員認為，警察機關內，應該不會出現怪力亂神事件，但仍有警察同仁認為，鬼神之事寧可信其有，不可信其無，令人嘖嘖稱奇。

基隆市警保安隊日前抓到一名50多歲的魏姓女詐欺通緝犯，移請偵查隊協助移送到基隆地檢署歸案。魏女在地檢署獲撤銷通緝身分後，卻向警方表示，自己有靈異體質，身上突然出現很重的屍臭味，應是警局內有靈體需要幫忙。

負責該案的偵查佐半信半疑，重新把魏女帶回刑警大隊偵查隊，她卻說是一名在保安隊開槍自殺身亡的警員，要自己幫幫他；警方調查發現，民國67年確實曾有一名廖姓警員，殺死值日的宋姓巡佐後開槍自殺，但年代久遠，對魏女說法存疑。

魏女向警方表示，自己身上傳出屍臭味，就是最好的證據；離奇的是，一名在該辦公室聊天的女警官，也有聞到疑似屍臭味的味道，但同待一處的男刑警卻沒人聞到。

一名資深刑警決定在白板上寫下李、廖、張等三個姓氏，要魏女點出死者的姓氏。魏女打了三個響嗝後點點頭，但指到廖姓時，她卻沒反應，反而是指到張姓時，魏女卻打了兩個嗝，在場的員警認為，連姓氏都說錯，死者求援說法，並不可信。

離奇的是，聞到屍臭味的女警官，隔兩天與友人聊起這段故事時，突然想起「活廖死張」的典故（活姓廖，死改回姓張），驚覺魏女的反應是對的，查詢後得知廖姓警員有一名親戚還在警局服務，與她連繫後決定聽聽看魏女的說法。

魏女上周四向親屬說，死者想穿新衣服，在清明節時到陰間拜見祖先，比較體面，需要三套衣服。死者的親戚聯繫死者的直系血親後，再委託魏女燒了三套衣物給死者。魏女還向親屬表示：「死者很謝謝她」。

部分警員認為，魏女第一時間提出死者姓氏不符，且警局內怎麼會出現這種事情，這件事應該是她在胡謅。也有警員抱著寧可信其有的心態看待這件事，畢竟鬼神之事，誰都不敢斷定真假。

該案因年代久遠，記者實訪多名退休警員，說法眾說紛紜，但民國67年確實有發生一名廖姓警員因值班及感情問題，持槍殺死值日的宋姓巡佐。有人說廖員犯案後，隨即在隊上開槍自殺；但也有人表示，廖員開槍打死巡佐後，還拿槍到仙洞巖一帶，殺死岳父再開槍自殺，最後在附近山區被發現，沒死反被逮判刑，最後判處死刑才身亡。

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標題：清明前夕向故人求衣 警局傳靈異奇聞


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