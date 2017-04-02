| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大甲媽祖遶境最終日 閣揆親出席回鑾安座儀式
 首頁 > 社會

網誤傳獨派團體要燒西門站 真相是屁孩爭風吃醋大亂鬥

2017-04-02  23:51

〔記者王冠仁／台北報導〕張姓女子（18歲）與林姓男子（19歲）是男女朋友，但林男今天下午跟朋友去陽明山玩，沒有和張女與她朋友一起到台北市中華路錢櫃唱歌喝酒。跟張女一起唱歌的16歲王姓少年，在眾人唱歌將近尾聲時，發現張女喝醉於是打電話給林，要林過來載張返家；但林當時仍在陽明山抽不出身，林與王遂在電話中起口角爭執，雙方互嗆。

林與王相約在板橋某處談判遭拒，氣得烙人助陣，並立刻從陽明山趕到西門町，與他找來、從板橋趕來的7、8名友人會合。林等人不久在西門町捷運站6號出口附近遇到王少等人，雙方一言不合大打出手，混亂中王少點燃朋友送的信號彈嗆聲，王少的黃姓朋友（15歲）還拿出甩棍作勢打人，但幸虧轄區警方獲報前往，將一干人等帶回派出所。

警方說，王少點燃信號彈時，附近民眾拍下照片上傳臉書，因當時剛好附近有獨派團體遊行的旗幟，才讓民眾誤以為是獨派人士作勢要燒捷運站，但整起事件實則與獨派團體無關。

廣告
  • 王少點燃信號彈時，附近民眾拍下照片上傳臉書，因當時剛好附近有獨派團體遊行的旗幟，才讓民眾誤以為是獨派人士作勢要燒捷運站，但整起事件實則與獨派團體無關。（記者王冠仁翻攝）

    王少點燃信號彈時，附近民眾拍下照片上傳臉書，因當時剛好附近有獨派團體遊行的旗幟，才讓民眾誤以為是獨派人士作勢要燒捷運站，但整起事件實則與獨派團體無關。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方查扣燃燒過後的信號彈（左）與甩棍（右）。（記者王冠仁攝）

    警方查扣燃燒過後的信號彈（左）與甩棍（右）。（記者王冠仁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 爭風吃醋 獨派團體 西門站
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：網誤傳獨派團體要燒西門站 真相是屁孩爭風吃醋大亂鬥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月3日‧星期一‧丁酉年三月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.