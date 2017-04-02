網誤傳獨派團體要燒西門站 真相是屁孩爭風吃醋大亂鬥

2017-04-02 23:51

〔記者王冠仁／台北報導〕張姓女子（18歲）與林姓男子（19歲）是男女朋友，但林男今天下午跟朋友去陽明山玩，沒有和張女與她朋友一起到台北市中華路錢櫃唱歌喝酒。跟張女一起唱歌的16歲王姓少年，在眾人唱歌將近尾聲時，發現張女喝醉於是打電話給林，要林過來載張返家；但林當時仍在陽明山抽不出身，林與王遂在電話中起口角爭執，雙方互嗆。

林與王相約在板橋某處談判遭拒，氣得烙人助陣，並立刻從陽明山趕到西門町，與他找來、從板橋趕來的7、8名友人會合。林等人不久在西門町捷運站6號出口附近遇到王少等人，雙方一言不合大打出手，混亂中王少點燃朋友送的信號彈嗆聲，王少的黃姓朋友（15歲）還拿出甩棍作勢打人，但幸虧轄區警方獲報前往，將一干人等帶回派出所。

警方說，王少點燃信號彈時，附近民眾拍下照片上傳臉書，因當時剛好附近有獨派團體遊行的旗幟，才讓民眾誤以為是獨派人士作勢要燒捷運站，但整起事件實則與獨派團體無關。