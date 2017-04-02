板橋車站落軌遭捲入車底 男子脫困送醫急救

男子遭捲入車下。（記者余衡翻攝）

2017-04-02 23:28

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋火車站稍早傳出民眾落軌意外，1名年約30歲男性旅客，在10點45分左右跌入軌道區，遭1275次基隆開往新竹的區間車撞上捲入車底，目前還有生命跡象，警、消人員已將人救出送往附近的亞東醫院，將再釐清落軌原因。

目前車站人員將電聯車內乘客引導至月台上，將另安排旅客換乘1281次（間隔25分）車輛接駁。