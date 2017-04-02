西門町2男糾紛點信號彈 網友誤傳獨派放火

2017-04-02 23:42

〔記者何世昌／台北報導〕網傳獨派團體作勢要放火燒西門町捷運站，並張貼數張背景通紅、煙霧瀰漫照片。不過，北市府查證後發現，並非獨派團體所為，是晚間7時許，2名年輕男子起糾紛，其中1方點燃紅色信號彈，事發後已由台北市警局萬華分局漢中派出所帶回查辦，並依《社會秩序維護法》送辦；警方表示所幸未遭成人員傷亡，虛驚一場。

北市府獲報後，即刻與市警局聯繫，經北市府轉述，萬華分局指此事件與現場獨派團體無關，是有2名年輕人在場因細故聚集吵架，有人點燃信號彈，產生煙霧及紅光，目前已由漢中所帶回偵辦，將依《社維法》移送法辦；詳情情況會再對外說明。

北市府表示，台北捷運公司也回報，站體未受影響、營運正常。