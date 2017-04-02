| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大甲媽祖遶境最終日 閣揆親出席回鑾安座儀式
 首頁 > 社會

西門町2男糾紛點信號彈 網友誤傳獨派放火

2017-04-02  23:42

〔記者何世昌／台北報導〕網傳獨派團體作勢要放火燒西門町捷運站，並張貼數張背景通紅、煙霧瀰漫照片。不過，北市府查證後發現，並非獨派團體所為，是晚間7時許，2名年輕男子起糾紛，其中1方點燃紅色信號彈，事發後已由台北市警局萬華分局漢中派出所帶回查辦，並依《社會秩序維護法》送辦；警方表示所幸未遭成人員傷亡，虛驚一場。

北市府獲報後，即刻與市警局聯繫，經北市府轉述，萬華分局指此事件與現場獨派團體無關，是有2名年輕人在場因細故聚集吵架，有人點燃信號彈，產生煙霧及紅光，目前已由漢中所帶回偵辦，將依《社維法》移送法辦；詳情情況會再對外說明。

北市府表示，台北捷運公司也回報，站體未受影響、營運正常。

廣告
  • 網傳獨派團體作勢要放火燒西門町捷運站，並張貼數張背景通紅、煙霧瀰漫照片。不過，北市府查證後發現，並非獨派團體所為，是2名年輕男子起糾紛，其中1方點燃紅色信號彈。（圖擷自爆料公社）

    網傳獨派團體作勢要放火燒西門町捷運站，並張貼數張背景通紅、煙霧瀰漫照片。不過，北市府查證後發現，並非獨派團體所為，是2名年輕男子起糾紛，其中1方點燃紅色信號彈。（圖擷自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 信號彈 獨派 社會秩序維護法 西門町
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：西門町2男糾紛點信號彈 網友誤傳獨派放火


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月3日‧星期一‧丁酉年三月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.