女子指控性騷擾 算命師辯有摸骨、未摸奶

2017-04-03 00:11

〔記者王俊忠／台南報導〕經營命相館的蔡姓男子，被一位前往算命的女子指控在算命時涉性騷擾，不僅摸她胸部、還說胸部觸感不錯、乳頭是粉紅色的、顏色不錯等噁話。蔡男否認對女子摸奶，他算命四十多年，摸骨算命都會先徵求客人同意，記得有徵求女方同意才摸她膝蓋與大腿以上十公分處，但沒有摸奶。

檢方起訴指出，蔡男在台南某地經營一家命相地理館，一０五年五月三十日晚間七點許，他在館內為受害女算命時意圖性騷擾，趁女方不注意之際，突用左手拉開女方上衣衣領、伸右手進上衣內摸胸部、說「觸感不錯」。

女子遭蔡男突來一摸、嚇得不知所措，蔡男繼續假意講解婚姻與事業，再次伸手摸女方胸部、還靠近看說「乳頭是粉紅色的，不錯」。受害女嚇得趕緊逃離算命館、報警處理，檢方依性騷擾罪嫌起訴。

蔡男否認有對女方摸奶，他記得此女來算三次命，第二次算時有徵求女方同意，才摸膝蓋與大腿以上十公分處；第三次因女方口氣、態度差，被他轟出去，連算都沒算，那來摸奶？他算命救人無數，找他算命的客人，他會先徵求客人同意，才會按膝蓋或大腿以上十公分處，男、女生都一樣，按膝蓋是要辨別一生貧富貴賤；按大腿以上十公分是要辨別雙性戀、同性戀或子宮卵巢健康否？如果自己是垃圾，臉書早被灌爆了！

法官審認，女方說前後三次到蔡男處算命，第二次被蔡摸膝蓋、大腿到鼠蹊部，當時有嚇一跳；女方還第三次去算命，那次蔡男兩度摸奶，如女方覺得被蔡男第一度摸奶不妥時，應高度警戒、趁機離開，但女方竟把抓領口的手鬆開，致被告能再次伸手進上衣摸奶，女方反應與常情反應相異，其指控非完全無可疑之處。

台南地院法官表示，此案只有女方單一指證，雙方各說各話，欠缺可參酌的其他直接或間接證據，因為欠缺補強證據，無法形成法官判被告有罪的確信，因此判蔡男無罪；此案還可上訴。