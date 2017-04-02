台鐵板橋車站民眾跌落軌道 列車煞車不及撞上

2017-04-02 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵1275次由基隆開往新竹的區間車，在今晚10點44分進板橋站時，有名旅客因不明原因從月台上掉落軌道，列車煞車不及直接撞上，導致事故，目前台鐵已連絡警方和119，後續狀況以及事故發生原因，仍需進一步了解。

據了解，該名跌落軌道的男子年齡約20多歲，目前已被救出，有生命徵象，可以發出聲音，多處擦傷，預計送亞東醫院治療。