醫師與女護士洗鴛鴦浴 醫師娘撞見GG了

2017-04-02 23:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕已婚林姓男醫師和涂姓女護士偷情，還自拍性愛照觀賞，直到在診所洗鴛鴦浴被醫師娘活逮，姦情曝光一同被告，林醫師怕刑責提供性愛圖檔，取得妻原諒撤告，高雄地院審結判涂女10個月徒刑，可易科罰金30萬元。

林醫師坦承通姦4次，涂女辯稱與醫師交往時，不知對方已婚，林妻指她與丈夫林男結婚20餘年，並在丈夫的診所擔任副院長，管理診所人事與帳務，診所員工都叫她「林太太」，被告不可能不知道林醫師早已結婚。

判決書指出，涂女自103年8月起與林醫師交往，曾多次同進旅館偷情，直到當年跨年夜，林妻到診所撞見丈夫與涂女全裸共浴，林男最後坦承偷情，取得妻子原諒、撤告，但涂女喊冤，辯稱一開始不知林醫師已有家室，才會與他交往。

法官查出涂女辯稱102年9月才知林男已婚，卻從102年10月至104年，竟曾多次寫曖昧信給他，內容如：「獻給我最親愛的大色怪，這是我到東京的第2天，也是我思念你的第2天...」、「願得一人心，白首不分離」、「幸福，就是被你摟著看到日出的 那一刻」等，法官最後依4個相姦罪，判刑涂女10個月，得易科罰金30萬元，可上訴。