律師與妻簽防小三公約被抓猴 改口偷情法官不信

2017-04-03 00:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕律師阿龍（化名）曾簽防小三公約，不得與配偶以外異性涉足賓館，否則賠償妻1千萬元，律師與王姓女子在汽旅被妻會同徵信社「抓猴」，王女否認是小三，律師原否認後坦承，妻撤告轉證人，法官認為律師疑避千萬賠償，才妥協承認偷情，判王女無罪，可上訴。

據了解，律師阿龍與妻子101年8月間簽訂防小三條款並公證，內容為：「甲、乙方願意自律，保證日後絕不與配偶以外之任何異性涉足不正當場所（例如有異性陪侍之飯店、酒家、賓館、酒廊、KTV 、PUB 、汽車旅館等）或有逾越男女正常友誼之不當行為及性行為，如有證據證明並查明屬實者，應賠償他方新台幣壹仟萬元。如有社交需要，必須與其他異性往來，應事先告知他方」。

不到3年，元配懷疑阿龍有小三，104年6月間委託徵信社調查，發現阿龍與王女到汽旅開房間，元配和徵信社人員躲在隔壁房聽、候，同時報警，阿龍和王女正準備駕車離去，警方扣走可疑斑跡的床單、髮夾、毛髮，但2人否認通姦，元配憤告2人。

王女表示，曾委託阿龍為她處理離婚案件，知道他是有婦之夫，恰巧阿龍接手她的親戚訟訴案，事發當天阿龍赴醫院體檢後，電話聯絡她外出討論案子，才開車前往赴約，阿龍上車後表示，身體黏黏的很不舒服，提議前往附近汽旅沖澡，進房後發現浴廁是透明的，她獨自在車庫等候。

王女辯稱待律師清洗後才進房泡茶，欲討論案件，突然房間電話響起，律師接完電話後頻說「慘了」，律師迅速交給她1萬元，急欲駕車離開，妻已在車庫門口阻擋，並對2人提告。

但查扣床單可疑斑跡送鑑結果，不僅未發現精子細胞，也沒有驗出律師的DNA，妻雖指控聽到叫床聲，但未錄音舉證，另法官發現，律師賠償妻子1串天珠和部分金額，毋須賠償違約1000萬元全額，後即轉為證人，改稱與王女有感情並發生關係，妻子則撤回告訴。

完事後為何交付王女1萬元，阿龍未正面回應法官，只說：「男女之間高興就給錢」；法官認為男女要有感情，才會偷情約砲，豈有性交後交付小三金錢之理，何況律師妻放棄1千萬違約金，僅求償天珠似乎不單純，以微物證據有利於被告，王女逆轉獲判無罪。