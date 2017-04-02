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女逛百貨公司遭人持刀割後頸 女嫌被強制就醫 中職Live》洪心騏6局好投 獅賞兄弟3連敗
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女逛百貨公司遭人持刀割後頸 女嫌被強制就醫

2017-04-02  22:00

〔記者王俊忠／台南報導〕今天傍晚新光三越百貨台南中山店發生駭人割頸事件！38歲的柯姓女子涉嫌在2樓拿剪刀攻擊邱姓女顧客頸部後方，後頸留下約10公分長傷口，柯女行兇後往樓上逃，櫃姐尾隨並通報警方在12樓抓住柯女，由於柯女疑有精神疾病，警方已先強制送醫。

據了解，柯女住在南市中西區，疑有精神方面疾病，今年2月間，她曾在菜市場內拿大頭針刺人，被受害者提告傷害，今晚再次傷人。警方先將柯女送醫，並聯絡家屬出面處理。警方表示，柯女精神有異常，警方問她什麼，她都無法回答，應又是件隨機攻擊人的事件。

警方調查，這件百貨公司隨機傷人案發生在今天傍晚5點多，柯女（38歲）提著一個垃圾袋的物品，手拿一把大剪刀在新光三越中山店2樓女裝部走道，後從方攻擊獨自行走的邱姓女顧客。店內監視器拍下柯女右手拿剪刀劃傷邱女後頸部，作案後隨即轉頭逃逸，往樓上逃去。

百貨公司櫃姐一路尾隨並通報警方在12樓逮獲柯女。柯女落網後言行怪異、還質問警察為何抓她？警方帶回調查、發現兇嫌原來是有精神疾病的前科犯。

受害的邱女告訴警方，她只覺得後頸部涼涼的，是一旁櫃姐跑來跟她說她脖子受傷流血了！自己不知道發生什麼事，用手摸摸後頸，才發現流血。警方表示，邱女將對女兇嫌提出傷害告訴。

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  • 邱女後頸部遭柯女拿剪刀劃傷，留下長約十公分的傷口。（記者王俊忠翻攝）

    邱女後頸部遭柯女拿剪刀劃傷，留下長約十公分的傷口。（記者王俊忠翻攝）

  • 邱女後頸部遭柯女拿剪刀劃傷，留下長約十公分的傷口。（記者王俊忠翻攝）

    邱女後頸部遭柯女拿剪刀劃傷，留下長約十公分的傷口。（記者王俊忠翻攝）

  • 涉持剪刀刺傷邱女的柯姓女精障患者。（記者王俊忠翻攝）

    涉持剪刀刺傷邱女的柯姓女精障患者。（記者王俊忠翻攝）

  • 柯女涉用來刺傷邱女的剪刀。（記者王俊忠翻攝）

    柯女涉用來刺傷邱女的剪刀。（記者王俊忠翻攝）

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