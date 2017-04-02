申辦門號證件不齊 男子竟持長刀砍櫃台
2017-04-02 22:35
［記者謝武雄／桃園報導］42歲邱姓男子今天下午4點多的時候，前往桃園區中正路一家手機通路店家申辦門號，由於證件不齊全，無法申辦，一氣之下竟然衝到店門外，從車上拿出疑似裝飾用長刀，衝入店內砸壞展示櫃後揚長而去，店家隨後向警方報案，警方目前鎖定邱姓男子積極查緝到案。
警方於下午4點46分接獲報案，桃園市警局桃園分局偵查隊立刻會同轄區同安派出所調派警網前往現場處理，只是在警方抵達前，該男子已經離去，店家表示，會清點損失後，提出告訴。
邱姓男子持刀衝入店家的畫面，也被路旁的民眾拍下PO上網，還留言說「幹！嚇死林北了，尿都滴出來了」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女逛百貨公司遭人持刀割後頸 女嫌被強制就醫
- 灑水車狠撞 勇母拚死推兒出鬼門關
- 律師與妻簽防小三公約被抓猴 改口偷情法官不信
- 西門町2男糾紛點信號彈 網友誤傳獨派放火
- 女控性侵後還傳訊問喜歡我嗎？ 法官判他無罪
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職Live》劉時豪逆轉三分砲 賞悍將5連敗
- 中職Live》洪心騏6局好投 獅賞兄弟3連敗
- 捷運忠孝復興站 4電扶梯試辦調快
- 〈看門道評味道〉番茄紅了 最佳配角上場
- 「水車」下半年駛進大鵬灣 本月大型賽事試水溫
- 筆電炸彈 可躲過機場安檢
- 楊一展來真的 操到蔡黃汝濕了
- AK合體！沈建宏陳奕尬肌情
- 「地獄廚神」失手了？ 手指伸進果汁機被攪爛...
- 陳建仁：試院版年改 無法永續
- 剪紙高二生 跳級進倫敦藝大
- 竹市兒童藝術節開幕 幻象戰機衝場
- 大甲媽遶境 林士昌抱母鑽轎腳
- 台東龍田國小百年校慶 立石盼生生不息
- 抗議總統可連任 巴拉圭人怒燒國會
- 陳彥允不怕被比較 等3年再發片
- 不是愚人玩笑! 郭泓志主動離開教士
- 兒童遊戲場多罐頭遊具 專家：缺少感覺刺激又危險
- 陽光社工廖玲玲 助八仙塵爆傷患重返社會
- 國際枕頭大戰日 各地城市響應毛絮紛飛
- 《小檔案》太平國小
- 打第5年滿百場 梁家榮嫌自己慢
- 侯怡君暴氣嗆告鄉民 又為了什麼事
- 羅曼回兄弟救火 嘟福不急上一軍
- 美豬的試煉
- 大甲媽回鑾又開打 網友諷：台版WWE總冠軍戰？
- 中風右側無力 復健後拾筆作畫
- 外籍高專人才 歸化、永久居留 雙軌並行
- 首次健檢 蔡總統整體健康良好
- 新市國小百歲生日 時光走廊啟用
- 王宗武共諜案 判刑18年定讞
- 擦乾淚水的薑母茶 追憶丈夫捨己救人
- 拔刺又連挫火箭 勇士夠稱頭
- 快來大安森林公園賞螢！音樂會揭序幕
- 接手金馬航線 立榮昨首航
- 自由廣場》愛國犯罪組織
- 〈親子會客室〉孩子聽不懂 大人也有錯
- 長輩學子「藝 」起來 改造官田街屋
- 今明轉乾冷 清明連假日夜溫差大
- 大聯盟開季首週》田中開「投」 殷仔壓軸
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：申辦門號證件不齊 男子竟持長刀砍櫃台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分