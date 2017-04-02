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板橋車站落軌遭捲入車底 男子脫困送醫急救
 首頁 > 社會

申辦門號證件不齊 男子竟持長刀砍櫃台

2017-04-02  22:35

［記者謝武雄／桃園報導］42歲邱姓男子今天下午4點多的時候，前往桃園區中正路一家手機通路店家申辦門號，由於證件不齊全，無法申辦，一氣之下竟然衝到店門外，從車上拿出疑似裝飾用長刀，衝入店內砸壞展示櫃後揚長而去，店家隨後向警方報案，警方目前鎖定邱姓男子積極查緝到案。

警方於下午4點46分接獲報案，桃園市警局桃園分局偵查隊立刻會同轄區同安派出所調派警網前往現場處理，只是在警方抵達前，該男子已經離去，店家表示，會清點損失後，提出告訴。

邱姓男子持刀衝入店家的畫面，也被路旁的民眾拍下PO上網，還留言說「幹！嚇死林北了，尿都滴出來了」。

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  • 男子持長刀砍電信公司，路人竟然嚇得尿失禁，還在網路PO文。（摘自網路）

    男子持長刀砍電信公司，路人竟然嚇得尿失禁，還在網路PO文。（摘自網路）

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相關關鍵字： 手機通路 毀損 砍櫃台 長刀
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