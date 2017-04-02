女控性侵後還傳訊問喜歡我嗎？ 法官判他無罪
2017-04-02 22:20
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓男子被控在KTV包廂灌醉女性友人，帶往摩鐵性侵，新竹地院法官審理時發現女子離開包廂時不像喝醉，事後還傳訊給張男「你喜歡我嗎？你那天做了幾次？有戴套嗎？」讓法官認定非性侵，判張男無罪。
檢方起訴指出，張男104年11月帶朋友陳女前往KTV唱歌飲酒，在包廂內用自備的伏特加添加可樂拿給陳女喝共3杯，當離開包廂，陳女已出現無意識傻笑、走路搖晃等明顯酒醉狀態時，將她帶往汽車旅館性侵得逞。
張男否認犯行，辯稱是在陳女有清楚意識且同意下發生關係，陳女雖有喝酒，但意識都很清楚。
法官調查，陳女對於何時、透過何種方式認識張男及發生性行為後的穿著為何，是否記得自行穿上衣物或由張男幫忙穿上等問題，前後證述內容顯然迥異，控詞是否可採已有疑問。
法官勘驗監視錄影又發現，陳女自離開包廂至大門口期間，與張男尚能有說有笑， 走出大門時步履正常，雙手挽著張男右手，2人間有些微距離，走路速度也不算慢且面帶微笑，審理時當庭播放畫面，陳女也自陳畫面看起來不像是醉得很嚴重、不省人事的樣子，堪認陳女於離開KTV時，並未達到意識不清、昏迷不醒的泥醉情況。
且事後陳女傳訊息給張男「你喜歡我嗎？你那天做了幾次？有戴套嗎？那天後，我一直覺得私密處不太舒服，你沒問題吧！」甚至還傳訊息給張男前妻，只為了確認張男是否離婚，法官認為張男應非性侵，判決無罪。
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