| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
女逛百貨公司遭人持刀割後頸 女嫌被強制就醫 中職Live》洪心騏6局好投 獅賞兄弟3連敗
 首頁 > 社會

攜手修復爆胎單車 菲籍男：台警、民好NICE！

2017-04-02  21:52

〔記者余衡／新北報導〕在台工作的菲律賓籍單車騎士杜蘭帝，今天趁著放假外出騎單車，他一路從新北市樹林騎往桃園大溪方向，行經三峽區中正路時車輪突然爆胎，僅略懂中文的他不知道哪邊有車行可以修補，只好扛著單車沿路步行尋找，好心的汽車駕駛主動停車詢問，將杜蘭帝連人帶車載往附近吉埔派出所請求協助。

所長蔡孟廷、員警鄭智嘉見狀立刻放下手邊工作，分頭撥電話給轄內單車行並詢問有沒有同仁懂單車保養，由於連假期間店家多半沒有營業，杜蘭帝焦急失望全寫在臉上。

這時鄭員見附近明德高中射箭隊的學生牽著單車經過派出所門口，立刻上前詢問能否幫忙，學生表示熟識的車行距離甚遠，但住在附近的學長可以幫忙維修，隨後他先檢查杜蘭蒂的車況，隨後陪同前往學長家長修補車胎。

離去之前杜蘭帝主動要求合照，他大讚台灣警察和學生都很熱心、很NICE，隨後能繼續旅程騎往桃園大溪。

廣告
  • 杜蘭帝（左3）與員警、學生合照。（記者余衡翻攝）

    杜蘭帝（左3）與員警、學生合照。（記者余衡翻攝）

  • 學生檢查單車車況。（記者余衡翻攝）

    學生檢查單車車況。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 單車 單車騎士 爆胎 警察
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：攜手修復爆胎單車 菲籍男：台警、民好NICE！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月2日‧星期日‧丁酉年三月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.