攜手修復爆胎單車 菲籍男：台警、民好NICE！

2017-04-02 21:52

〔記者余衡／新北報導〕在台工作的菲律賓籍單車騎士杜蘭帝，今天趁著放假外出騎單車，他一路從新北市樹林騎往桃園大溪方向，行經三峽區中正路時車輪突然爆胎，僅略懂中文的他不知道哪邊有車行可以修補，只好扛著單車沿路步行尋找，好心的汽車駕駛主動停車詢問，將杜蘭帝連人帶車載往附近吉埔派出所請求協助。

所長蔡孟廷、員警鄭智嘉見狀立刻放下手邊工作，分頭撥電話給轄內單車行並詢問有沒有同仁懂單車保養，由於連假期間店家多半沒有營業，杜蘭帝焦急失望全寫在臉上。

這時鄭員見附近明德高中射箭隊的學生牽著單車經過派出所門口，立刻上前詢問能否幫忙，學生表示熟識的車行距離甚遠，但住在附近的學長可以幫忙維修，隨後他先檢查杜蘭蒂的車況，隨後陪同前往學長家長修補車胎。

離去之前杜蘭帝主動要求合照，他大讚台灣警察和學生都很熱心、很NICE，隨後能繼續旅程騎往桃園大溪。