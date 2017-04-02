| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
女逛百貨公司遭人持刀割後頸 女嫌被強制就醫 中職Live》洪心騏6局好投 獅賞兄弟3連敗
 首頁 > 社會

女模控遭保全摸手騷擾 保全公司出面回應了

2017-04-02  21:45

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名39歲的陳姓女模日前向媒體投訴，去年11月遭到社區的一名王姓保全摸手性騷擾，更在上個月到林口派出所報案提告，警方獲報後開啟性騷擾調查會，王姓保全也坦承有摸陳姓女模的手，初步認定保全有騷擾行為，但未構成性騷擾第25條之刑責，會後由社會局裁處。

王姓保全所屬的保全公司今晚做出回應，並提供陳姓女模與王男之前的聊天紀錄，從記錄中可看到陳姓女模曾詢問王男：「那我可以去用你們的健身房嗎？」，也曾詢問王男：「我肩頸痠痛，後天等我回來請你幫我按按，整個氣都不通」，兩人常聊到養貓心得、南部美食。

該保全公司黃經理表示，去年接獲陳小姐客訴王姓保全性騷擾後與管委會展開調查，王姓保全向公司表示，因陳小姐返家時間較晚，夜間巡邏時會協助送包裹到陳小姐住處外，摸手的部分則稱是幫忙把脈，沒想到會因此被誤會。因為陳小姐反映，原打算將王姓保全調到其他社區，但王姓保全擔心影響公司聲譽，選擇離職，現在一切交由司法。

廣告
  • 保全公司提出陳姓小模與遭控保全的聊天紀錄。（記者王宣晴攝）

    保全公司提出陳姓小模與遭控保全的聊天紀錄。（記者王宣晴攝）

  • 保全公司提出陳姓小模與遭控保全的聊天紀錄。（記者王宣晴攝）

    保全公司提出陳姓小模與遭控保全的聊天紀錄。（記者王宣晴攝）

  • 保全公司提出陳姓小模與遭控保全的聊天紀錄。（記者王宣晴攝）

    保全公司提出陳姓小模與遭控保全的聊天紀錄。（記者王宣晴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保全 摸手 騷擾
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：女模控遭保全摸手騷擾 保全公司出面回應了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月2日‧星期日‧丁酉年三月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.