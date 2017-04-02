女模控遭保全摸手騷擾 保全公司出面回應了

2017-04-02 21:45

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名39歲的陳姓女模日前向媒體投訴，去年11月遭到社區的一名王姓保全摸手性騷擾，更在上個月到林口派出所報案提告，警方獲報後開啟性騷擾調查會，王姓保全也坦承有摸陳姓女模的手，初步認定保全有騷擾行為，但未構成性騷擾第25條之刑責，會後由社會局裁處。

王姓保全所屬的保全公司今晚做出回應，並提供陳姓女模與王男之前的聊天紀錄，從記錄中可看到陳姓女模曾詢問王男：「那我可以去用你們的健身房嗎？」，也曾詢問王男：「我肩頸痠痛，後天等我回來請你幫我按按，整個氣都不通」，兩人常聊到養貓心得、南部美食。

該保全公司黃經理表示，去年接獲陳小姐客訴王姓保全性騷擾後與管委會展開調查，王姓保全向公司表示，因陳小姐返家時間較晚，夜間巡邏時會協助送包裹到陳小姐住處外，摸手的部分則稱是幫忙把脈，沒想到會因此被誤會。因為陳小姐反映，原打算將王姓保全調到其他社區，但王姓保全擔心影響公司聲譽，選擇離職，現在一切交由司法。