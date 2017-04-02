簽證到期要離台被誤認分手 倒楣洋腸被OL告性侵

2017-04-02 23:59

〔記者王冠仁／台北報導〕從事室內設計的36歲法國籍男子羅賓（譯名），今年初來台經商考察，透過臉書認識一名想學法文的OL，兩人見面後相談甚歡，互有好感。日前羅賓帶OL前往他位在台北市康定路上的辦公室兼住處，兩人乾柴烈火一發不可收拾，發生數次性關係。

不過，羅賓上月底因簽證問題要返國，但OL卻認為他「射後不理」，要故意拋下她，氣得前往警局提告妨害性自主。警方循線找到羅賓，他坦承與OL發生性關係，但是兩情相悅，並無強迫她意願。

警方調閱監視器畫面，發現OL每次離開羅賓住處時，衣著正常並無異狀，認為羅賓所言屬實；此外，警方還發現OL有輕微躁鬱症，研判她可能是不耐情人離去，想透過提告留住他。警方最後仍將羅賓依妨害性自主罪嫌送辦。