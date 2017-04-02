「後頸涼涼的」 逛百貨公司竟被人持利剪劃傷頸

2017-04-02 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕台南今天傍晚5點半在新光三越百貨中山店，發生一起割頸案。38歲的柯姓女子持剪刀，割傷邱姓女子後頸，並於作案後從現場逃逸，經櫃姐報警並追蹤柯女行跡，警方順利在百貨公司12樓逮捕柯女。

根據《蘋果日報》報導，被害人表示，「我只覺得我的後頸涼涼的，一旁櫃姐跑來跟我說我受傷了！」她並不清楚發生什麼事，自己只是在逛街，突然感覺後頸冰涼，轉頭一看柯女已經逃離現場。一旁櫃姐上前告知，被害人用手摸了後頸冰涼處，才明白自己被人割傷流血。該傷口長約10公分，後頸可見一條清晰的血痕，所幸送醫後並無大礙。

柯女落網後舉止怪異，不滿員警為什麼要抓她，情緒疑似不穩。至於柯女的作案動機，目前還有待警方調查釐清。被害人也表示，由於犯嫌可能有精神上的問題，所以她將不提告。

臉書《爆料公社》上也有網友聲稱自己剛好位在案發現場，並附上現場照片。