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研究生遭利用成詐騙共犯 助警逮車手立功

2017-04-02  20:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名胡姓研究生，日前接獲詐騙集團電話，要求提供帳號和個人資料，沒多久一名自稱檢察官男子來電，表示他帳戶裡多了一筆40萬贓款涉及洗錢，要求將錢領出協助辦案，胡男依指示交款，沒想到2天後再度來電要求提款，才驚覺有異報案，在警方指示下依約交錢，果然騙出葉姓未成年車手，胡男雖立功，卻因一時不查淪為共犯，也依詐欺罪嫌送辦。

台中這名胡姓研究生（24歲），上月底接獲詐騙集團電話，謊稱是苗栗一家醫院，表示胡男證件遭冒用，要求提供帳號和名字核對，胡男心想沒提供提款卡和密碼給對方應該沒關係告知對方。

沒多久一名自稱檢察官男子來電，表示胡男郵局帳戶內被人匯入一筆40萬的贓款，因涉及「洗錢防制法」，要求將錢領出交給指定的人，協助檢警辦案讓案子「結案」，胡男不疑有他依指示辦理，卻不知已經成為詐欺共犯。

詐騙集團食髓知味，2天後再度來電，要求胡男再次協助將帳戶贓款領出，胡男越想越不對，將上情告知家人，家人一聽覺得有問題帶著他到警局報案，台中第4分局春社派出所受理員警一聽就知道是詐騙，要求胡男繼續配合詐騙集團指示交錢。

胡男帶著錢到指定地點，沒多久一名未成年葉姓少年果然現身取款，一旁埋伏的員警見狀立刻一擁而上將他逮捕，胡男雖立功協助逮捕車手，但因一時不查淪為協助交錢的共犯，警方仍依詐欺罪共犯移送法辦。

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  • 台中一名胡姓研究生，一時不查遭利用成為詐欺共犯，協助警方逮捕葉姓（中）未成年車手。（記者陳建志翻攝）

    台中一名胡姓研究生，一時不查遭利用成為詐欺共犯，協助警方逮捕葉姓（中）未成年車手。（記者陳建志翻攝）

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