趕著進屋用電腦 男攀窗不慎墜樓

2017-04-02 20:43

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區新生街今天上午11點多發生民眾墜樓意外，19歲洪姓男子因6樓房門反鎖，試圖攀爬外牆進入時不慎墜樓，所幸墜落過程中先碰撞3樓遮雨棚緩衝，最後跌坐在2樓平台，救護人員獲報趕往救人，命大的洪男僅右大腿及臉部撕裂傷、輕微顱內出血，沒有生命危險。

警方調查，洪男與父母同住該棟公寓5樓，6樓是家裡經營的齒模工廠，上午因洪男要到廠內使用電腦，但因房間反鎖又沒有鑰匙，想從屋外攀爬窗戶進入時失足墜樓。