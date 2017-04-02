| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
女逛百貨公司遭人持刀割後頸 女嫌被強制就醫 中職Live》洪心騏6局好投 獅賞兄弟3連敗
 首頁 > 社會

趕著進屋用電腦 男攀窗不慎墜樓

2017-04-02  20:43

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區新生街今天上午11點多發生民眾墜樓意外，19歲洪姓男子因6樓房門反鎖，試圖攀爬外牆進入時不慎墜樓，所幸墜落過程中先碰撞3樓遮雨棚緩衝，最後跌坐在2樓平台，救護人員獲報趕往救人，命大的洪男僅右大腿及臉部撕裂傷、輕微顱內出血，沒有生命危險。

警方調查，洪男與父母同住該棟公寓5樓，6樓是家裡經營的齒模工廠，上午因洪男要到廠內使用電腦，但因房間反鎖又沒有鑰匙，想從屋外攀爬窗戶進入時失足墜樓。

廣告
  • 消防員救援洪男。（記者余衡翻攝）

    消防員救援洪男。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜樓 新北
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：趕著進屋用電腦 男攀窗不慎墜樓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月2日‧星期日‧丁酉年三月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.