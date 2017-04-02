6.5小時百餘起墓地火警 台中消防疲於奔命

台中市今天發生100多起墓地火警，讓各地消防人員疲於奔命。（記者陳建志翻攝）

2017-04-02 19:43

〔記者陳建志／台中報導〕近日是清明節掃墓熱季，不過因民眾焚燒紙錢和燃燒雜草不慎，造成墓地和山坡火警頻傳，台中市消防局從今天上午8點到下午2點半，短短6個半小時，竟接獲高達100多起的墓地雜草火警報案，讓消防人員疲於奔命，台中市消防局呼籲，民眾掃墓應遵行不燃放鞭炮的「4不2記得」口訣，以免引發火警釀災。

台中市消防局長蕭煥章表示，今天是清明連假第2天，因天氣晴朗，各地都出現掃墓人潮，不過民眾祭祖後燃燒紙錢只要一不小心，就可能引發火警，除了整座公墓起火，還可能波及一旁的民宅和車輛，呼籲民眾一定要小心。

台中市消防局統計，今天上午8點到下午2點半，短短6個半小時，勤務中心竟接獲高達101起的墓地雜草火警報案，讓各地的消防人員疲於奔命，所幸未釀成重大災害。

因接下來還有2天清明連假，消防局長蕭煥章提醒民眾掃墓時，應遵行「4不2記得」口訣，即雜草不亂燒、金紙不燃燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾，避免火警發生。

消防局指出，民眾如果因祭祀需要而燃燒紙錢，一定要確實用水袋將餘燼熄滅，消防局也會派人到各地公墓勸導民眾不燃放鞭炮、避免燃燒雜草，提醒民眾若發現火災，應儘速撥打119報案，把握滅火黃金時間。