烽火澎湖？ 清明掃墓火警頻傳 打火兄弟疲於奔命

2017-04-02 19:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明時節沒有雨紛紛，卻是火警頻傳，澎湖單日火警案件22件，不僅消防局打火弟兄疲於奔命，連友軍也加入支援行列，同時濃煙也籠罩澎湖本島，影響來往人車視線，而東衛後方墓區火警，也差點延燒至下方民宅。

烽火澎湖成了今日清明掃墓的寫照，島上處處可見狼煙四起景象，其中東衛第4公墓發生的火警，還一路延燒至鄰近大型垃圾區，由於廢棄家具產生的黑煙，不僅蔽空也影響來往人車視線，消防局緊急派車前往搶救，一度因水線不穩無法控制火勢，差點延燒至下方民宅，所幸及時撲滅。

由於今日天氣回溫，但風勢仍大，民眾掃墓時燒金紙或雜草等雜物時，未注意到火苗，導致火警四起，不僅警消人員疲於奔命，也有民眾質疑到底是在燒金紙還是燒墳？更懷念昔日清明掃墓，家家戶戶都會自備消防水 ，一定要確認金紙燒盡、澆上清水才會離去，不會像現在祝融四起，對先人不敬。

根據澎湖縣政府消防局調查，總計4月2日截止下午5時30分，合計火災案件22件、出動人車19車47人、義消支援21人、支援8車18人〈空軍1車4人、海軍1車6人、中油1車2人、馬公港消3車4人、龍門港消2車4人〉；除了警消重視外，東衛第4公墓涉及大型垃圾廢棄物任意傾倒，造成火勢不易控制，也引起檢方重視，檢座到場了解。

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