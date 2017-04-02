關刀山男屍吊掛下山 檢警要確認是否為墜谷失蹤人犯黃俊傑
2017-04-02 19:06
〔記者佟振國／南投報導〕刑事局中部打擊犯罪中心2月23日借提毒品、槍砲嫌犯黃俊傑，前往南投縣埔里、仁愛交界關刀山尋找埋藏槍械，途中黃男竟滑落山谷失蹤，直到3月30日在墜谷地點下方約1公里溪谷發現1具男屍，研判就是黃男，警消今天下午以直升機將遺體吊掛下山，由家屬指認，初步無法確認，檢警解剖相驗確認死因，也將進一步比對DNA確認身分。
警方調查，黃男滑落山谷後，一度認為他脫逃，警方除持續搜山，也針對黃男黨羽一網打盡，但黃男均未與同黨聯繫，音訊全無，宛如人間蒸發，直到3月30日由警方委託上山搜尋的原住民，在黃男滑落處下方約1公里的鳥踏坑溪谷，發現1具男屍。
男屍的身體已經浮腫，臉部腐爛，無法辨識，但檢警根據當天黃男上山的衣著及身上還留有手銬、腳鐐戒具，研判就是黃男，原訂隔天請人搬運遺體下山，因天氣不佳取消。
直到今天警方會同消防、山青、林務局人員上山搬運遺體，山區天候許可，申請空勤直升機支援，下午4時30分吊掛遺體至竹山消訓中心，轉送南投殯儀館，黃男的胞弟、兒子到場指認，初步無法從臉部及身體特徵認定是黃男，在結果未明確前不便表示意見，檢警將擇期解剖相驗，並透過DNA比對確認身分。
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